Судебные приставы помогли семье с двумя малышами, пострадавшей от атаки БПЛА в Рязани

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области оказали материальную помощь семье, пострадавшей во время атаки украинских беспилотников на областной центр 15 мая 2026 года.

Узнав о трагедии, свидетелями которой они стали вместе с другими жителями города, приставы приняли решение поддержать рязанцев, в дома которых пришла беда. Особое внимание они уделили семье, где растёт 10-месячный малыш Петя, а его мама находится на позднем сроке беременности и ожидает рождения дочери.

В результате пожара и задымления в квартире семьи пришли в негодность все домашние вещи. Учитывая скорое появление новорождённой, судебные приставы собрали всё необходимое для ухода за двумя маленькими детьми: детскую коляску и кроватку, столик для кормления, детский велосипед, предметы гигиены и другие вещи.

Вся помощь была передана в социально-реабилитационный центр «Сосновый бор», где пострадавшая семья временно проживает по решению региональных властей для получения медицинской и психологической поддержки.

Передавая вещи, сотрудники ведомства пожелали семье скорейшего выздоровления, возвращения в родной дом и начала новой, счастливой жизни вместе с малышами.