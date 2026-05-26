Фото: 7info
Культура и события

Опубликована программа фестиваля «Театральный поезд» в Рязани

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

18 и 19 июня в Рязань прибывает «Театральный поезд». Этот масштабный всероссийский проект приурочен к 150-летию СТД РФ. Проект объединяет все регионы страны. Поезд посетит 43 города. В каждом предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля.

Поезд прибывает в Рязань 18 июня. Помимо многочисленных театральных показов будет два масштабных события под открытым небом. Утром и вечером. Подробнее о программе:

18 июня

В 10:00 на вокзале «Рязань-1» – «Прибытие Театрального поезда». Торжественно встречаем театральный состав с оркестром и блеском!

Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.

В 15:00 Государственный Театр Кукол Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Красная шапочка».

Стильно, красочно, музыкально и, конечно, с юмором — о храбрости. Сказочный спектакль для всей семьи.

Возрастное ограничение 0+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.

В 18:00 Нижегородский театр юного зрителя покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Васса».

Спектакль для взрослых по пьесе Максима Горького, которая сейчас не входит в школьную программу. История о силе: характера, семьи, обстоятельств. Как сделать сложный выбор в свою пользу?

Возрастное ограничение 16+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.

В 21:15 Амфитеатр перед зданием Рязанского театра кукол — Театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз».

Участвуют: артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо», Brass-оркестр Дмитрия Сапарина, театр танца «ОГНИ» и Современная школа движения «Generation X team».

Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.

19 июня

В 12:00 Дзержинский театр драмы покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Золотой петушок».

Самая загадочная сказка Пушкина оживает на ваших глазах. Сказка ложь, да в ней намек — доброй публике урок!

Возрастное ограничение 6+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.

В 18:00 Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи». .

Простая и светлая история о взрослении. Пережить трудный возраст помогут: юмор, музыка, математика! И, конечно, театр — редкая возможность посмотреть на современность со стороны.

Спектакль — соискатель Национальной театральной Премии «Золотая маска», участник Всероссийского форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд».

Возрастное ограничение 12+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.

Спектакли фестиваля участвуют в программе «Пушкинская карта». Доступ на театральные события под открытым небом — свободный.

18 и 19 июня, на вокзале «Рязань – 1» также можно будет свободно посетить выставку, посвященную Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям. Возрастное ограничение 6+.

Предыдущая статья
Опубликованы последние сообщения студентов из-под завалов в Старобельске
Следующая статья
Алан Дзагоев приедет в Рязань поддержать юных футболистов

Популярные материалы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Новости России

Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём.

Темы

Общество

Рязанский отряд «ЛизаАлерт» поделился статистикой поисков пропавших детей

С момента начала работы поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» на территории Рязанской области было принято 493 заявки на поиск пропавших детей.
Происшествия

В Рязани суд приговорил вора к 3 годам колонии за кражу велосипеда и пылесоса

В августе 2025 года злоумышленник украл велосипед марки «Stels» с мотором-колесом, который был припаркован у дома по улице Грибоедова.
Общество

Работодатель в Рязани уволил сотрудника, проигнорировав отзыв заявления

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращению местного жителя, который заявил о нарушении своих трудовых прав. В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель незаконно уволил сотрудника, проигнорировав его попытку отозвать заявление об уходе.
Власть и политика

Депутат из Словакии заявил, что после трагедии в Старобельске Киеву нет места в ЕС

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха выступил с резкой критикой в адрес Киева и западных стран, комментируя трагедию в Старобельске, где в результате удара ВСУ по общежитию колледжа погиб 21 студент.
Новости России

В Пермском крае во время сильного ветра погиб подросток

В Чайковском городском округе Пермского края произошла трагедия. Во время сильного ветра и непогоды упавшие деревья стали причиной гибели и травм среди детей.
Погода

Синоптик рассказала, когда в столичный регион вернется тепло

В столичном регионе сохраняется неустойчивая и прохладная погода. Как сообщила синоптик Татьяна Позднякова, дожди и порывистый ветер не отступят вплоть до конца мая. Улучшение ожидается только с наступлением календарного лета.
Общество

Судебные приставы помогли семье с двумя малышами, пострадавшей от атаки БПЛА в Рязани

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области оказали материальную помощь семье, пострадавшей во время атаки украинских беспилотников на областной центр 15 мая 2026 года.
Общество

Александр Боярченков стал руководителем направления по работе с партнерами в «Мармакс»

Экс-начальник Управления ипотечного кредитования Рязанского отделения ПАО «Сбербанк» Александр Боярченков возглавил направление по работе с партнерами во всех регионах присутствия девелопера.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье