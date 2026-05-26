Опубликована программа фестиваля «Театральный поезд» в Рязани

18 и 19 июня в Рязань прибывает «Театральный поезд». Этот масштабный всероссийский проект приурочен к 150-летию СТД РФ. Проект объединяет все регионы страны. Поезд посетит 43 города. В каждом предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля.



Поезд прибывает в Рязань 18 июня. Помимо многочисленных театральных показов будет два масштабных события под открытым небом. Утром и вечером. Подробнее о программе:

18 июня

В 10:00 на вокзале «Рязань-1» – «Прибытие Театрального поезда». Торжественно встречаем театральный состав с оркестром и блеском!



Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.



В 15:00 Государственный Театр Кукол Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Красная шапочка».



Стильно, красочно, музыкально и, конечно, с юмором — о храбрости. Сказочный спектакль для всей семьи.

Возрастное ограничение 0+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.



В 18:00 Нижегородский театр юного зрителя покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Васса».



Спектакль для взрослых по пьесе Максима Горького, которая сейчас не входит в школьную программу. История о силе: характера, семьи, обстоятельств. Как сделать сложный выбор в свою пользу?



Возрастное ограничение 16+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.



В 21:15 Амфитеатр перед зданием Рязанского театра кукол — Театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз».



Участвуют: артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо», Brass-оркестр Дмитрия Сапарина, театр танца «ОГНИ» и Современная школа движения «Generation X team».



Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.

19 июня

В 12:00 Дзержинский театр драмы покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Золотой петушок».



Самая загадочная сказка Пушкина оживает на ваших глазах. Сказка ложь, да в ней намек — доброй публике урок!



Возрастное ограничение 6+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.



В 18:00 Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи». .



Простая и светлая история о взрослении. Пережить трудный возраст помогут: юмор, музыка, математика! И, конечно, театр — редкая возможность посмотреть на современность со стороны.



Спектакль — соискатель Национальной театральной Премии «Золотая маска», участник Всероссийского форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд».



Возрастное ограничение 12+. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.



Спектакли фестиваля участвуют в программе «Пушкинская карта». Доступ на театральные события под открытым небом — свободный.

18 и 19 июня, на вокзале «Рязань – 1» также можно будет свободно посетить выставку, посвященную Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям. Возрастное ограничение 6+.