В кинотеатрах Рязани покажут фильм «Не одна дома 3. Выпускной» с Миланой Хаметовой

В прокат выходит фильм «Не одна дома 3. Выпускной» с Миланой Хаметовой в главной роли – популярной молодой певицей и звездой социальных сетей, хорошо известной детской и подростковой аудитории.

Грязные деньги (18+)

– Боевик. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 37 минут

– После кражи миллиарда долларов команда Рэйчел получает задание вернуть деньги у магната Салазара. Для этого они отправляются на его остров, однако операция с самого начала идёт не по плану и быстро превращается в опасное противостояние.

Не одна дома 3. Выпускной (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 54 минуты

– Маша снова сталкивается с коварной Няней, которая на этот раз объединяется с обаятельным аферистом Антоном. Их цель – сорвать школьный выпускной. Маше вместе с другом Егором приходится вмешаться, чтобы не дать испортить главный вечер для всего класса.

Богатыри (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 31 минута

– Ваня, увлечённый историями о богатырях, неожиданно оказывается в прошлом, где вместе с Ратибором и Фёдором узнаёт о планах ведьмы Гордеи воскресить колдуна Терона с помощью древних артефактов. Когда опасность переносится в современный мегаполис, героям приходится отправиться вслед за ней, чтобы сорвать ритуал и остановить зло.

Обсессия (18+)

– Хоррор. США

– Продолжительность: 1 час 46 минут

– Безнадёжно влюблённый Беар решается загадать желание, способное изменить его отношения с Ники. Но после того, как мечта сбывается, ситуация принимает пугающий оборот: чувства девушки становятся чрезмерными и выходят за пределы обычной влюблённости.

Тень (6+)

– Анимация. Германия

– Продолжительность: 1 час 19 минут

– Кот-бродяга Скотти встречает домашнюю кошку Тень, и их случайное знакомство превращается в общее путешествие. Когда у Скотти появляется шанс вернуться к прежней жизни, ему приходится выбирать между свободой и столь ценной дружбой.

Американский маньяк (18+)

– Триллер. США

– Продолжительность: 1 час 45 минут

– В штате происходит серия ритуальных убийств: жертв находят с вырезанным сердцем и странным алым плодом рядом. Подозреваемых много, но главный из них находится в глубокой коме. Несмотря на это, убийства продолжаются, а расследование всё сильнее заходит в тупик, подводя к неожиданной развязке.