 «Ночь музеев» пройдёт в Рязани и области: афиша спектаклей, концертов и музейных событий на выходные

В эти выходные в Рязани и Рязанской области пройдет традиционная акция «Ночь музеев», в рамках которой музейные экспозиции будут работать до позднего вечера, а в отдельных случаях и до ночи. В этот же день вход на территорию музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове в определенные часы будет бесплатным.

Помимо этого, в городе пройдут спектакли, в том числе гастрольные постановки, а также несколько концертов. Все подробности – в новой афише.

16 мая, суббота

РИМ

Программа «Ночь в музее» (0+) – с 17:00 до 21:00. Гостей Рязанского исторического музея ждут экспозиции и выставки, посвященные истории края, культуре и искусству, интерактивные площадки, экскурсии и викторины. В программе – лекция, награждение, театрализованный пролог, кинопоказ и концертные выступления.

ТЮЗ

Спектакль «Кот в сапогах» (0+) – 12:00. Добрая сказка о смелом Коте, который помогает своему хозяину победить Людоеда и обрести счастье.

Спектакль «Боинг-Боинг» (18+) – 18:00. Комедия о молодом архитекторе, который пытается строить отношения сразу с несколькими стюардессами. Когда привычный порядок рушится, его жизнь превращается в череду смешных и неловких ситуаций.

Театр кукол

Спектакль «Приключения Чиполлино» (0+) – 12:00. Музыкальная постановка по сказке Джанни Родари о мальчике-луковке Чиполлино, который борется с несправедливостью и защищает своих друзей.

17 мая, воскресенье

МКЦ

Концерт «Играй, рязанская гармонь!» (12+) – 18:00. Билеты можно приобрести только в кассе.

ДК Приокский

Мастер-класс «Рязанская матрёшка» (6+) – 16:00. Участники познакомятся с историей Рязанского края и распишут деревянные матрёшки красками.

Концерт «Счастье в семье» (6+) – 16:00, вход свободный. Программа посвящена Международному дню семьи. В исполнении творческих коллективов ДК прозвучат песни о семье, мире и дружбе, а также пройдут танцевальные номера хореографических ансамблей.

Театр драмы

Спектакль «Капитанская дочка» (12+) – 18:00. Гастроли Татарстана. История о любви и чести на фоне пугачевского восстания. Молодой офицер Пётр Гринёв проходит испытание чувств и долга.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

Акция «Ночь музеев» (6+) – с 16:00 до 21:00. В рамках акции вход на территорию музея и посещение экспозиций будет бесплатным. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.

ТЮЗ

Спектакль «Золотая рыбка» (0+) – 12:00. Знакомая с детства сказка о старике, который поймал волшебную золотую рыбку и столкнулся с последствиями бесконечных желаний своей жены.