Рязанский театр юного зрителя представил постановку «Ради веры, любви и добра!»

В преддверии важнейшего для всей страны праздника Дня Победы рязанские театры подготовили ряд тематических спектаклей и программ. Среди них патриотический манифест «Ради веры, любви и добра!» в исполнении артистов Театра юного зрителя. История, трогающая до глубины души и неоднократно вызывающая горькие слёзы скорби, воплотилась не в традиционном формате, а в качестве нетипичного литературно-музыкального проекта, суть которого мы разберём далее.

В качестве сюжетной основы постановки была выбрана баллада Константина Симонова «Сын артиллериста». В ней во время Великой Отечественной войны майор Деев, бывший некогда сослуживцем и близким другом погибшего при исполнении воинского долга майора Петрова, обнаруживает, что к нему в полк поступил Петров Лёнька — сын товарища, к которому сам Деев ещё много лет назад уже начал испытывать отцовские чувства. Их история, служащая олицетворением стойкости, самоотверженности и готовности пронести верность ценностям семьи и любви к отечеству сквозь самые тяжёлые времена, сама по себе сначала заряжает залихватским настроением, затем тревожит и бередит сердце, а после вселяет ни с чем не сравнимое чувство одновременных надежды и грусти.

Однако тем спектакль и уникален, что представляет собой некое попурри разных военных песен и лирики. Наравне со строками «Сына артиллериста» проникновенно или, напротив, пугающе звучат в том числе и «Мужество» Анны Ахматовой, и «Дети в Освенциме» Наума Коржавина, и другие.

Резюмируя, «Ради веры, любви и добра!» оставляет тягостное ощущение, ибо глубоко и реалистично передаёт, что пришлось пережить не только советскому народу в целом, но и каждому отцу, матери и ребёнку в частности, словно глубокий шрам на лице нашей Родины.

Программа будет показана в том числе завтра, 9 мая в 12:00.

Возрастное ограничение: 12+