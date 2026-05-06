Индийская провидица назвала время переговоров о мире и срок снятия санкций с России

Индийская прорицательница Анурадха Верма, к которой обращаются политики и знаменитости, приехала в Москву с громкими предсказаниями. Она назвала осень 2026 года датой судьбоносных переговоров и пообещала снятие санкций уже к концу следующего года.

Известная индийская прорицательница Анурадха Верма специально прилетела в Москву, чтобы выступить на телеканале «Россия». В самой Индии женщина пользуется колоссальным авторитетом. К ней за советами приходят политики, звёзды шоу-бизнеса и тысячи обычных людей, пишет «Царьград».

Верма заявила, что 2026 год станет для России последним годом напряжённости на международной арене. Уже этой осенью, по её словам, начнутся долгожданные переговоры о мире. После них давление на страну постепенно ослабнет.

«Да, осенью ждите судьбоносных политических переговоров. Сначала их будет много, и каждый раз вы будете думать «вот-вот». Но только в следующем году отношения с США укрепятся и станут по-настоящему дружескими. Почти все санкции к концу следующего года будут сняты с России», — утверждает провидица.

Кроме того, Верма поделилась прогнозами глобального масштаба. Она рассказала о грядущих переменах, которые затронут всё человечество.

«В следующем году в небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира. В следующем году будет пять затмений, хотя обычно их четыре», — заявила женщина.

Прорицательница также предупредила о возможных катаклизмах ближе к осени. По её словам, мир ждёт новое инфекционное заражение. «Всё придёт со стороны моря», — добавила так называемая ясновидящая.

Впрочем, к подобным пророчествам стоит относиться крайне осторожно. Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков напоминает: с православной христианской позиции любые такие предсказания — не более чем «бабьи басни». К сожалению, бесы нередко используют людей, внушая им подобные «откровения». Очень важно уметь «различать духов». Если к словам прозорливых православных старцев мы относимся с почтением, хотя и не воспринимаем как императив, то верить в «навангованное» Вангой и ей подобными крайне опасно для духовного состояния.