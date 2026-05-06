НТВ покажет военную драму «Партизаны» с Верёвочкиным, Александровой и Юматовым

В понедельник, 11 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера военной драмы «Партизаны» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Беглый вор-рецидивист Алексей Лаврентьев, оказавшись в партизанском отряде, ввязывается в противостояние с русским учёным-эмигрантом, работающим на врага. Однако главный герой даже не представляет, чем эта борьба обернётся для него и всего мира. Главные роли исполнили Владимир Верёвочкин, Кристина Александрова и Владимир Юматов.

1941 год. Белоруссия охвачена войной. На оккупированной немцами территории советские партизаны обнаруживают секретные урановые рудники. Здесь под руководством талантливого русского учёного, бежавшего от советской власти после революции, проводятся опасные эксперименты. Профессор не просто предан своему делу, он одержим идеей завершить свои научные исследования по выделению энергии при делении ядра урана, ведь это открытие способно изменить ход войны и мировую историю.

Владимир Верёвочкин, актёр: «Мне безумно понравилась роль Алексея Лаврентьева, у него очень интересная судьба. Это нестандартный и противоречивый герой, в котором намешано множество различных черт. Ввиду своей природы и места, в котором он вынужден находиться, ему удаётся существовать на границе двух миров, за чем, я надеюсь, зрителю будет интересно понаблюдать. Самыми сложными для меня оказались сцены с отцом, ведь семья для Алексея – эмоциональная и весьма тяжёлая тема. Но, несмотря на это, эти же эпизоды и мои самые любимые».

Тем временем бывший вор-рецидивист Алексей Лаврентьев (Владимир Верёвочкин) по прозвищу Лёха-Лавр чудом избегает смерти, оказавшись в гуще войны. Судьба приводит его в партизанский отряд капитана НКВД Виктории Дегтяренко (Кристина Александрова): поначалу новые товарищи встречают его с недоверием и враждебностью, но благодаря находчивости и смелости он быстро завоёвывает авторитет и уважение.

Дмитрий Коробкин, режиссёр: «Главный герой – уголовник Лавр, мужик с непростым прошлым, в котором есть невероятная сила. Он далеко не святой, но именно такие люди в экстремальных условиях и становятся настоящими героями. Немцы, партизаны, леса, железные дороги, лагеря, тюрьмы – всё это фон. Самое интересное – сам Лавр и его трансформация. Для немцев он чужой, а для своих – подозрительный. Ему всё время приходится балансировать между прошлым и настоящим».

Также режиссёр отметил, что офицеров СС сыграли немецкоговорящие актёры, ставшие не картонными злодеями, а настоящими, пугающе убедительными персонажами. «Ещё в фильме много немецкой речи, и так вышло, что режиссёр планирования собрал все эти сцены в один большой блок. В какой-то момент я вдруг понял, что уже две недели подряд снимаю кино… на немецком языке! Это очень интересный опыт», – добавил Дмитрий Коробкин.