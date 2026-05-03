Актёр Геша Меньшиков борется с онкологией, на лечение уходят все деньги

60-летний петербургский артист Геша Меньшиков несколько месяцев живёт в собачьем питомнике. Своего жилья нет. Снимать не на что — почти не работает из-за онкологии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Геша перебивается с хлеба на воду, все деньги уходят на лечение», — рассказывает его коллега, актёр Арсений Хлебушкин. Меньшиков живёт на отчисления с авторских — пишет стихи и песни, чтобы как-то отвлечься от болезни.

«Наше питерское актёрское братство помогает Геше чем может, — говорит Хлебушкин. — Мы все хотим продлить Геше жизнь, он отличный парень, надёжный дружище».

За плечами актёра больше сотни ролей. Зрители помнят его по «Году собаки», где партнёршей была Инна Чурикова, по «Улицам разбитых фонарей», «Тайнам следствия», «Морским дьяволам».

Со своей семьёй Меньшиков почти не общается. С десятилетним сыном видится редко, с матерью ребёнка давно расстался. В последние годы серьёзных отношений не заводил — разочаровался.

«Такую леди я пока не встретил»

«Моим идеалом по жизни была Инна Чурикова», — говорил Меньшиков. Они снимались вместе в «Годе собаки», и Чурикова взяла молодого коллегу под крыло.

«На площадке она сразу взяла меня под свою опеку. Мы подолгу беседовали. «Жениться тебе, Геша, надо. Мужчине одному жить сложно», — размышляла моя благодетельница. Она покупала продукты, изумительно готовила, накрывала стол в перерывах между съёмками. У Чуриковой всё выходило красиво».

О своих неурядицах Меньшиков актрисе не рассказывал. Старался ходить на её спектакли в «Ленком». Каждый раз она заботливо спрашивала, как он, поел ли.

Однажды Инна приехала в Петербург со спектаклем. У Меньшикова тогда с деньгами было туго — пришёл на встречу с одной розой. Не мог же появиться перед дамой с пустыми руками.

«Дождавшись Инну Михайловну после спектакля, вручил ей цветок. Мне было неловко, стал извиняться, что пришёл с одной неказистой розой. «Геша, хватит тебе, — сразу сняла напряжение Инна. — Ничего ты не понимаешь, эта роза прекрасна. Главное не в стоимости подарка, а во внимании». В этом Чурикова была вся».

По собственному рассказу Меньшиков когда-то написал сценарий — посоветовал друг, первый режиссёр «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин, которого уже нет в живых. Маму главного героя актёр видел только в исполнении Инны Чуриковой.

«Я передал Инне этот сценарий, но больше мы так и не созвонились. Реалии жизни суровы — мы забываем друг другу позвонить, сказать добрые слова. А нужно помнить друг о друге при жизни».