На НТВ стартовали съёмки шоу «Импровизаторы» с Шастуном, Поповым, Позовым и Матвиенко

На телеканале НТВ стартовали съёмки комедийного проекта «Импровизаторы» (16+), в котором звёздные комики Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко пройдут проверку на прочность своего воображения. Производством проекта занимается компания Norm Production.

В каждом выпуске импровизаторов будет ждать новый звёздный гость, который приготовит для них неожиданные задания. Герои не подозревают, что именно придётся играть, ведь в этом проекте совсем нет сценария и времени на подготовку, а значит, шоу получится таким, каким его видит приглашённая звезда.

Продолжение после рекламы

Антон Шастун рассказывает, что проект не претерпит кардинальных изменений, участникам будет важнее сохранить живую импровизацию и непредсказуемость, за которые зрители и полюбили шоу. «Думаю, у зрителей не возникало ощущения, что мы куда-то надолго уходили. Конечно, есть те, кто особенно любил наши телевизионные выпуски – именно импровизацию короткой формы. Но мне кажется, им будет радостно от того, что теперь программу можно будет посмотреть не только на живых выступлениях, но и в другом формате. Самым главным в нашей программе, как и всегда, остаётся приглашённая звезда. Именно от её настроения, открытости и подхода к юмору во многом зависит, каким получится выпуск. А поскольку все гости у нас крутые, смелые и готовые включаться в игру, то и программы получаются классными», – добавляет актёр.

«Я уверен, что зрители, которые следили за шоу на других каналах, с удовольствием посмотрят нас и на НТВ. А те, кто ещё не знает о проекте, с любопытством глянут новые выпуски», – делится Арсений Попов. Он отмечает, что команде важно показать любимые игры, которые уже давно пришлись по душе аудитории, и вновь вернуть их на ТВ. «Лично мне очень нравится «Суфлёр» и «Режиссёр», поэтому хотелось бы, чтобы продюсеры разрешили нам в них сыграть. И, конечно же, мы ждём, что к нам будет приходить много новых и интересных гостей. Всё же одним из самых ярких моментов каждого выпуска становятся сами звёзды. Я очень надеюсь, что реакцией зрителей будет смех! А поменяем ли мы подход к юмору – увидим в новых выпусках!» – рассказывает актёр.

«Этот год для нас – юбилейный, поэтому хочется сохранить всё самое лучшее, но при этом и привнести что-то свежее в сам формат. К тому же мы выходим на новую аудиторию, которая узнает о нас впервые. Будет интересно посмотреть, как они воспримут проект. Хочется верить, что все, кто нас любил и любит, будут рады возвращению «Импровизаторов», а те, кто нас не знает – узнают и полюбят. Мне очень нравятся любые форматы, где можно шутить текстово, это та часть импровизации, которая мне ближе всего» – отмечает Дмитрий Позов.