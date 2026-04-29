Шестерых мигрантов отправили на родину из Рязани за свой счёт

Рязанские полицейские депортировали и выдворили за пределы России 6 иностранных граждан, которые нарушили закон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы России 6 мигрантов, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Мигрант из страны Закавказья недавно освободился из расположенной в Рязанской области исправительной колонии. Он отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере. Гражданин страны Средней Азии отбыл срок наказания за кражу. Мигрант из страны в Карибском бассейне был осужден за организацию незаконной миграции.

Суд вынес в отношении этих иностранцев решение о нежелательности их пребывания на территории России.

Трое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. Ранее полицейские выявили, что они неоднократно нарушали правила пребывания на территории России.

Полицейские и судебных приставы доставили иностранцев в Москву в международный аэропорт для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. По сложившейся практике мигранты приобрели билеты за свой счет.