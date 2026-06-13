На Лыбедском бульваре в Рязани 12 июня состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню России.

Для жителей и гостей города выступили рязанские творческие коллективы. Центральным событием вечера стал концерт народного артиста России Олег Газманов.

Со сцены прозвучали самые известные песни артиста, которые зрители встречали аплодисментами и подпевали вместе с исполнителем. Во время выступления Газманов исполнил и свой знаменитый зажигательный танец, ставший одной из самых ярких частей концертной программы.

Праздничные мероприятия в честь Дня России собрали на Лыбедском бульваре тысячи рязанцев и гостей города. Интерес к концерту Газманова огромный. Люди делятся в интернете видео, сделанным во время выступления артиста.

«7 инфо» также публикует большую подборку материалов с выступления.