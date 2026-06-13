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Здоровье

Врач предупредила об опасности голодовок перед отпуском

Алексей Самохин
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Многие пытаются срочно сбросить несколько килограммов перед отпуском, резко ограничивая себя в еде. Однако такой подход не помогает избавиться от жировых запасов и может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, резкое сокращение калорий организм воспринимает как стрессовую ситуацию. В ответ он начинает экономить энергию и снижает расход калорий на поддержание температуры тела, физическую активность и другие важные процессы.

Отдельную опасность представляет влияние голодания на желчный пузырь. Для его нормальной работы необходимо регулярное поступление жиров с пищей. Если человек долго не ест или придерживается слишком скудного рациона, желчь может застаиваться и становиться более густой.

Еще одна распространенная проблема — переедание после завершения строгой диеты. Организм стремится компенсировать дефицит энергии, поэтому человек нередко начинает есть больше обычного. После этого часто возникает чувство вины, которое подталкивает к новым ограничениям в питании.

Екатерина Кашух отметила, что за один-два дня голодания вес действительно может снизиться. Однако происходит это главным образом за счет потери жидкости и содержимого кишечника, а не жировой ткани. После возвращения к привычному меню потерянные килограммы обычно быстро возвращаются.

Эксперт считает, что попытки экстренно похудеть накануне отпуска редко приносят желаемый результат. Более эффективный способ сохранить форму — придерживаться сбалансированного питания и постепенно менять пищевые привычки без жестких ограничений.

Ранее эндокринолог Марченко назвала самые опасные диеты для похудения. Некоторые диеты для снижения веса могут нанести серьёзный вред организму. По её словам, самыми опасными являются краткосрочные системы питания с жёсткими ограничениями.

«Наибольший вред наносят диеты, предполагающие резкое снижение калорийности рациона и активное выведение жидкости. Они действительно позволяют сбросить до 10 килограммов за несколько недель, но как только человек возвращается к обычному питанию, вес быстро возвращается», — объяснила врач.

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