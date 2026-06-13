Фото с сайта Правительства Рязанской области
Армия и СВО

Губернатор Малков назвал количество уничтоженных над Рязанской областью дронов ВСУ

Валерия Мединская
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Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал количество дронов, уничтоженных над Рязанской областью. Ранее регион оказался в сводке Минобороны РФ по сбитым БПЛА.

Малков сообщил, что беспилотники сбивали вечером 12 июня и ночью 13 июня. Уничтожено два вражеских дрона.

— Пострадавших и повреждений нет, — уточнил глава региона.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что над регионами России сбили 177 БПЛА. Силы ПВО работали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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