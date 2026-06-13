Бастрыкин потребовал доклад после нападения на фельдшера скорой в Пятигорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения на фельдшера скорой помощи в Пятигорске. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

По данным следствия, медики прибыли на вызов к женщине, потерявшей сознание. Во время оказания помощи между сотрудниками скорой и родственниками пациентки произошел конфликт. В результате фельдшер получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Как сообщает РЕН ТВ, пациентка, к которой вызвали скорую, находилась в состоянии алкогольного опьянения после поминок и отказывалась проходить осмотр. Когда медики предложили госпитализацию и попросили документы, родственники начали вести себя агрессивно.

По словам фельдшера Раймы, сначала в адрес врачей звучали оскорбления и требования покинуть квартиру. После того как сотрудники скорой включили запись на телефон, в комнату вошли еще несколько человек.

Медработницу, по ее словам, прижали в угол, повалили на пол и начали избивать. Удары наносили по голове, шее и спине, женщину таскали за волосы. Напарника удерживали и не давали вмешаться. Позже ему удалось выбить запертую дверь и крикнуть коллеге: «Беги!».

После прибытия полиции и сотрудников Росгвардии пациентку все же доставили в больницу.

Врачи диагностировали у фельдшера ушиб почки, травмы грудной клетки и головы, а также множественные ссадины. По предварительным данным, лечение займет около трех недель.

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Александру Перепелицыну доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.