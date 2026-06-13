Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Серия пожаров после ударов молний прокатилась по России

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сразу несколько российских регионов за последние дни столкнулись с пожарами, причиной которых стали грозы и удары молний. Огонь уничтожал дома, квартиры и хозяйственные постройки, в одном инциденте пострадал человек.

По данным SHOT, в Кемеровской области молнии попали в два жилых дома — в селе Андреевка и Красный Яр. Оба строения сгорели. В Андреевке пламя перекинулось на веранду, гараж и автомобиль, находившийся внутри.

В Ярославской области разряд ударил в частный дом на две семьи в Гаврилов-Яме. Во время пожара травмы получил 54-летний мужчина. Еще один жилой дом загорелся в селе Кивать Ульяновской области.

В Нижнем Новгороде после грозы вспыхнула квартира в центре города. Жители улицы Минина заявили, что в домах отсутствует система молниезащиты. В Башкирии молния попала в частный дом в поселке Зинино. Здание полностью сгорело, обошлось без пострадавших.

Последствия непогоды зафиксировали и в других регионах. В Казани загорелся строящийся дом на улице Сафлык. В Челябинске вспыхнул коттедж на Шершневской улице, а в пригороде произошло возгорание линии электропередачи.

Сильная гроза нанесла ущерб и другим объектам. В Тюмени на последнем этаже жилого дома в Тихом проезде выбило окно. В Чите на улице Бутина частично обрушилась стена здания. В селе Смоленка Забайкальского края огонь уничтожил крышу деревянного дома.

В Бурятии удар молнии спровоцировал крупный лесной пожар в Северо-Байкальском районе. На месте работают сотрудники авиалесоохраны и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что жители разных регионов страны стали чаще замечать редкое атмосферное явление — шаровые молнии. Недавно их наблюдали в Калининградской области и пригороде Омска.

Предыдущая статья
При атаке БПЛА на морской терминал в Краснодарском крае погиб человек
Следующая статья
Бастрыкин потребовал доклад после нападения на фельдшера скорой в Пятигорске

Популярные материалы

Культура и события

Олег Газманов на концерте в Рязани исполнил свой фирменный танец

Газманов пел в течение часа, исполнив за это время часть своих знаменитых хитов. Рязанцы услышали Есаула, Морячку, песню про Россию и другие популярные композиции. 
Новости России

Опубликован полный список вещей, найденных при поиске Усольцевых

В районе поиска Усольцевых в красноярской тайге нашли не...
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Генерал-майор Владимир Попов назвал три возможных маршрута, по которым украинские ракеты «Фламинго» могли добраться до Поволжья.
Культура и события

Олег Газманов представил новый клип перед концертом в Рязани

Новая песня и видеоклип Олега Газманова «Фронтовая разведка» посвящены тем, чья служба чаще всего остаётся за кадром официальных сводок, но от чьей работы нередко зависит успех боевых операций и жизни товарищей
Темы
Новости России

Бастрыкин потребовал доклад после нападения на фельдшера скорой в Пятигорске

Врачи диагностировали у фельдшера ушиб почки, травмы грудной клетки и головы, а также множественные ссадины. По предварительным данным, лечение займет около трех недель.
Новости России

При атаке БПЛА на морской терминал в Краснодарском крае погиб человек

Пожар на объекте продолжают тушить экстренные службы. На месте работают 96 человек и более 30 единиц техники, включая подразделения МЧС России.
Политика

Полковник Баранец предсказал удары «Орешником» по Украине

По словам эксперта, в числе приоритетных целей остаются места сосредоточения личного состава и техники ВСУ, энергетические объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, а также базы и производственные площадки, где создаются беспилотники и ракеты.
Происшествия

Над Рязанской областью сбили украинские беспилотники

Точное количество уничтоженных БПЛА над Рязанской областью в сводке Минобороны не уточняется. Информация о возможных последствиях на земле не приводится.
Новости Касимова

«Касимовский Сабантуй» прошёл в Рязанской области в День России

Помимо состязаний гости праздника смогли прогуляться по гастрономическим рядам, сувенирным лавкам, мастер-классам. На главной сцене артисты из Республики Татарстан, районов Рязанской области и Касимовского округа не давали никому скучать
Культура и события

Олег Газманов на концерте в Рязани исполнил свой фирменный танец

Газманов пел в течение часа, исполнив за это время часть своих знаменитых хитов. Рязанцы услышали Есаула, Морячку, песню про Россию и другие популярные композиции. 
Культура и события

Рязань стала частью Всероссийского марафона «Кантата.Россия»

Марафон «Кантата.Россия» проходит в рамках празднования Дня России. 15 концертов классической музыки свяжут людей в 15 регионах страны.
Культура и события

Рязанцев приглашают посмотреть фильмы о героях СВО

Ко Дню России Росгвардия и оргкомитет Международного фестиваля медийного творчества "Братина" проводят показ документальных  фильмов о героях СВО.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье