Серия пожаров после ударов молний прокатилась по России

Сразу несколько российских регионов за последние дни столкнулись с пожарами, причиной которых стали грозы и удары молний. Огонь уничтожал дома, квартиры и хозяйственные постройки, в одном инциденте пострадал человек.

По данным SHOT, в Кемеровской области молнии попали в два жилых дома — в селе Андреевка и Красный Яр. Оба строения сгорели. В Андреевке пламя перекинулось на веранду, гараж и автомобиль, находившийся внутри.

В Ярославской области разряд ударил в частный дом на две семьи в Гаврилов-Яме. Во время пожара травмы получил 54-летний мужчина. Еще один жилой дом загорелся в селе Кивать Ульяновской области.

В Нижнем Новгороде после грозы вспыхнула квартира в центре города. Жители улицы Минина заявили, что в домах отсутствует система молниезащиты. В Башкирии молния попала в частный дом в поселке Зинино. Здание полностью сгорело, обошлось без пострадавших.

Последствия непогоды зафиксировали и в других регионах. В Казани загорелся строящийся дом на улице Сафлык. В Челябинске вспыхнул коттедж на Шершневской улице, а в пригороде произошло возгорание линии электропередачи.

Сильная гроза нанесла ущерб и другим объектам. В Тюмени на последнем этаже жилого дома в Тихом проезде выбило окно. В Чите на улице Бутина частично обрушилась стена здания. В селе Смоленка Забайкальского края огонь уничтожил крышу деревянного дома.

В Бурятии удар молнии спровоцировал крупный лесной пожар в Северо-Байкальском районе. На месте работают сотрудники авиалесоохраны и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что жители разных регионов страны стали чаще замечать редкое атмосферное явление — шаровые молнии. Недавно их наблюдали в Калининградской области и пригороде Омска.