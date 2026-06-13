SHOT: убита глава колл-центра Домодедовской больницы 

В подмосковном Домодедове погибла руководитель колл-центра больницы. По предварительным данным, в убийстве 38-летней женщины подозревают её супруга.

Как сообщает SHOT, трагедия произошла накануне в доме семьи. Предварительно, 43-летнего мужа погибшей Михаила задержали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Дарья около пяти лет работала в Домодедовской больнице, где возглавляла колл-центр. Ранее она трудилась в авиакомпании Lufthansa.

Коллеги вспоминают женщину как доброго и отзывчивого человека. По их словам, она легко находила общий язык с людьми, увлекалась спортом и заботилась о домашних животных.

У погибшей остались трое детей — взрослый сын и две несовершеннолетние дочери. Расследование продолжается.

По данным SHOT, между 38-летней Дарьей и её мужем вспыхнула ссора накануне утром в их квартире в микрорайоне Западный в Домодедово. В порыве гнева Михаил схватился за нож и ударил жену дважды в грудь. Женщина скончалась на месте до приезда скорой.

Как рассказал журналистам 18-летний сын Дарьи, в последнее время его отчим и мама много ругались: Михаил злоупотреблял алкоголем, а недавно признался, что у него есть любовница. Супруги были на грани развода.