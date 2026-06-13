Водитель рязанской маршрутки заблокировал в салоне пассажиров из-за конфликта

Конфликт разгорелся в рязанской маршрутке №66. У водителя и пассажирки произошёл конфликт, после которого её и других людей не выпускали из салона. О ситуации рассказали подписчики в канале «Топор. Новости Рязани» в Максе.

Очевидцы сообщают, что женщина зашла в салон с двумя детьми 5-6 лет. Она оплатила проезд только за себя:

— По правилам, дети до 7 лет могут ездить бесплатно. После этого у неё возник спор с водителем, — говорится в посте.

Женщина хотела выйти на остановке «Дом художника», но водитель заблокировал двери. В итоге пассажиры около 10-15 минут не могли покинуть салон.