Дарья Корышева. Фото: vk.com/domoded_bolnica
Новости России

В Домодедовской больнице сообщили о гибели начальника колл-центра Дарьи Корышевой

Алексей Самохин
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Коллектив Домодедовской больницы сообщил о гибели начальника информационно-справочного отдела Дарьи Корышевой. Трагедия произошла 12 июня. У женщины остались трое детей.

В опубликованном обращении коллеги назвали случившееся невосполнимой утратой для всего медицинского учреждения. Дарью Корышеву вспоминают как профессионала своего дела, отзывчивого человека и многодетную мать.

В Домодедовской больнице рассказали, что Корышева пришла на работу около пяти лет назад после работы в авиакомпании Lufthansa. Сначала она занимала должность делопроизводителя, а затем возглавила созданный информационно-справочный отдел, который многие пациенты знают как колл-центр.

По словам коллег, руководитель всегда оставалась на связи, помогала сотрудникам решать сложные вопросы и пользовалась уважением коллектива. В больнице отметили ее доброжелательность, ответственность и внимательное отношение к людям.

Сотрудники учреждения выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что 38-летняя Дарья Корышева была убита. По данным СМИ, в совершении преступления подозревается ее супруг. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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