Жириновский перечислял важнейшие даты для России— 2030, 2040 и 2050 годы. Дальше, по его словам, всё кончится. К 2030 году, согласно заявлениям Владимиру Вольфовичу, Россия должна вступить в эпоху стратегического доминирования. К этому сроку страна преодолеет остаточное западное влияние в элитах. А наша армия станет самой сильной в мире. Прогнозы покойного политика анализировало издание «Царьград».

То, что пророчества Владимира Жириновского — это результат глубокого анализа, а не догадки, многие уже успели убедиться. Один из самых известных политиков нашей страны и основатель ЛДПР понимал расстановку сил на политической шахматной доске. И его предсказания всегда сбывались.

Сибирь — новый мировой ковчег

Жириновский говорил о том, что Сибирь станет новым мировым ковчегом. И это случится на фоне грядущего коллапса Соединённых Штатов. Напряжение в американском обществе растёт, в том числе на фоне миграционного кризиса. Он предсказывал, что белое население Америки окажется в положении дискриминируемого меньшинства. Несколько миллионов человек будут вынуждены эмигрировать. Их путь лежит в Канаду, Австралию. Кто-то отправится в Сибирь. Там они будут просить убежища.

Причём это будут не просто беженцы, а самые состоятельные и предприимчивые люди. Их отъезд приведёт к упадку США. А Россия сможет этим воспользоваться.

Мировые деньги потекут в Россию

Жириновский говорил и о грядущих изменениях в нашей стране. После возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке начнётся большое переселение.

«Нас ждёт отход еврейской мировой диаспоры. Все мировые деньги стекутся сюда, в Москву. Все достижения человечества будут только здесь, в России», — предсказывал Владимир Вольфович.

По его словам, ближневосточные народы умеют оценивать далёкие перспективы. И они понимают, что у Америки нет будущего. В 2030 году начнётся большая миграция евреев.

Почему евреи запускают арабов в Европу

Жириновский объяснял и современные миграционные процессы. Он задавался вопросом: почему они запускают арабов в Европу?

«Это ж они все — евреи-парламентарии, во французском парламенте большинство евреев, в британском. И они везде запускают азиатов, чтобы готовить будущий отход всей еврейской мировой диаспоры», — так политик объяснял то, что евреи вынуждены провоцировать революции и войны. Чтобы расширить свой плацдарм и доказать свою значимость.

Он считал, что Россия от этого только выиграет.

Три даты: 2030, 2040, 2050

Владимир Вольфович назвал три даты, которые для России станут определяющими. Первая — 2030 год. К этому сроку наша страна должна вступить в эпоху стратегического доминирования и перейти к полноценному развитию. Россия достигнет полного суверенитета. Преодолеет остаточное западное влияние в элитах. А русская армия станет самой сильной в мире.

Особое место в этом сценарии он отводил отношениям с Китаем. Если к 2030 году КНР поймёт, что только в тесном союзе с Москвой они смогут выжить, то всё сложится. И тогда к 2040 году Россия станет «сверхдержавой и могучей империей». А к 2050 году завершится глобальный передел мира.

Конец НАТО и победа России

Что касается НАТО, то альянс, по мнению Жириновского, ожидает скорый и неизбежный конец. Постоянная конфронтация с Россией и попытки оказать давление через «бомбардировки по периферии» приведут к самоистощению Североатлантического альянса. И это приведёт к его распаду.

А Россия, предсказывал политик, не просто выдержит противостояние. Она выйдет из этой борьбы абсолютным победителем. И закрепит за собой статус глобального центра силы.

Три даты названы. Дальше, как считал Жириновский, всё кончится. Но кончится для старого мира. Для России же, по его пророчеству, начнётся новая эпоха. Эпоха могущества, процветания и мирового лидерства.