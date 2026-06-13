Удар «Геранями» накрыл агентов НАТО в ловушке у Чернигова

В Черниговской области российские беспилотники «Герань» нанесли удар по объектам ВСУ. Одной из главных целей стало подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины, которое находилось в районе села Жеведь. По данным пророссийского подполья, группу готовили к переброске в сторону Брянской области.

Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru сообщил, что в составе уничтоженного подразделения могли находиться не только украинские военнослужащие, прошедшие специальную подготовку, но и иностранные наемники.

По его словам, численность группы могла превышать сотню человек. Среди участников подразделения, как утверждает эксперт, были граждане Польши, Колумбии и представители других формирований, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Джерелиевский отметил, что задачей группы могло стать проведение рейда на российскую территорию. Речь не о масштабном вторжении, а о демонстрационной акции по аналогии с вылазками, которые предпринимались в приграничных районах в 2024 году.

«У них была вполне понятная задача — вторжение на нашу территорию. Едва ли там сейчас были значительные силы, до роты. Скорее всего, речь идёт о таком показательном рейде, которые были ещё в 2024 году предпринимались, когда входили в приграничье, находили какой-нибудь сельский дом, вешали флаг, проводили съемки и после этого отходили назад», — отметил Джерелиевский.

Эксперт считает, что информацию о местонахождении подразделения российская сторона могла получить сразу из нескольких источников. Среди них — данные беспилотной разведки, средства радиотехнического контроля и агентурная сеть.

Если в результате удара удалось уничтожить большую часть личного состава подразделения, это станет серьезной потерей для украинских сил. Речь идет о подготовленных и мотивированных бойцах, которых командование ВСУ считает ценным ресурсом.