Бразильский экстрасенс Атос Саломе, называющий себя «живым Нострадамусом», выступил с пугающим пророчеством. Конфликт Израиля с Ираном не только не закончится в ближайшее время, но и перерастёт в «невиданную ранее войну на истощение». И это несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что противостояние с Ираном подошло к концу…

Как сообщает издание News.ru, тридцатидевятилетний бразильский парапсихолог утверждает, что ему удалось точно предсказать начало пандемии коронавируса, смерть королевы Елизаветы Второй и специальную военную операцию на Украине. Имя прорицателя регулярно появляется в западных таблоидах, включая Daily Star, The Mirror, Irish Mirror и The Express.

Удар, который стал только началом

Главный прогноз Саломе, касающийся Ближнего Востока, состоял из двух частей. Сначала он предрёк, что Израиль нанесёт прямой удар по Ирану во втором квартале 2026 года. Затем заявил, что этот удар станет лишь началом.

«Хотя первый удар произошёл по расписанию, худшее ещё впереди», — заявил экстрасенс.

По его мнению, конфликт США, Израиля и Ирана уже прошёл точку невозврата и перешёл в фазу «невидимой войны». Он описывает грядущее противостояние как страшную затяжную войну, какой мир ещё не видел.

«Конфликт может перерасти в войну на истощение, невиданную ранее. Она будет сопровождаться развитием новых оборонительных технологий и разрушительными кибератаками», — предупредил Саломе.

«Невидимая война» нового типа

Провидец предупредил о новом типе войны. Она будет завязана на коллапсе инфраструктуры через электромагнитные импульсы. Пророк сулит массовые нападения хакеров. Он также предсказал использование искусственного интеллекта в боевых действиях. Появится новое поколение дронов, способных менять траектории и избегать препятствий. Это сделает иранскую оборону устаревшей.

Нефть, Китай и скрытые цели США

Самое неожиданное в прогнозе Саломе — его версия о скрытых целях Вашингтона. По его словам, Соединённые Штаты не планируют военного вторжения в Иран. Реальная цель — отключить возможность страны экспортировать энергию. Чтобы дешёвая иранская нефть больше не поступала в Китай.

«Геополитическая шахматная доска 2026 года показывает, что Соединённые Штаты выступают против трёх опор, поддерживающих энергоснабжение Китая. Иран — немедленная цель. Венесуэла — уже захваченная фигура. Россия — фактор перемирия», — цитирует Саломе издание Irish Mirror.

Война с Ираном — это лишь видимая часть глобальной стратегии Вашингтона по ослаблению Пекина.

«Дешёвая нефть, которая когда-то питала пекинские НПЗ, исчезнет», — считает бразилец.

Ответный удар

Удар 9 июня 2026 года по территории Ирана, нанесённый США и Израилем, действительно пришёлся на второй квартал 2026 года. Именно такую дату называл Саломе. Американские военные атаковали системы противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радиолокационные станции Ирана.

Затем Корпус стражей Исламской революции нанёс ответные удары по 21 цели на американских базах в регионе. В том числе в Бахрейне и Иордании. Конфликт, который должен был остаться «пожаром на Ближнем Востоке», уже вовлекает несколько сторон.

«Последние события подтверждают, что моё видение материализуется», — заявил Саломе, комментируя первые признаки эскалации.

Пророчество бразильского экстрасенса рисует мрачную картину. Война на истощение, кибератаки, дроны с искусственным интеллектом и глобальная борьба за энергоресурсы. И всё это — лишь часть большой геополитической игры, где на кону стоит будущее всего мира.

Сбудутся ли предсказания «живого Нострадамуса»? Время покажет. Но первые признаки, судя по событиям 9 июня, уже начали сбываться. А это значит, что мир действительно стоит на пороге новой, невиданной ранее войны. Войны, которая может изменить всё.