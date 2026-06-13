Опасность налёта БПЛА объявили в Рязанской области 13 июня. Соответствующие уведомления направила жителям региона РСЧС.

Опасность атаки беспилотников объявили днём в 13:40. Жителей просят быть осторожными и внимательными, избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Напомним, вечером 12 июня и ночью 13 июня в небе над Рязанской областью ПВО уничтожила два беспилотника. Пострадавших и разрушений в регионе нет.

Всего над регионами России, по данным Минобороны РФ, сбили 177 БПЛА. Силы ПВО работали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.