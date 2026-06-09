Готовность новой школы в Семчине — 65%

Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино обсудили на рабочем совещании с участием депутата Рязанской городской Думы по округу №15 Галины Трушиной. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Новый образовательный объект возводят по народной программе партии «Единая Россия» и в рамках проекта «Новая школа». Сейчас на площадке завершены работы по устройству фундамента и технического этажа. Строители возвели несущие стены, колонны, перекрытия и лестничные марши, выполнили кладку наружных стен.

Монтаж несущих стен и внутренних перегородок завершен на 85%, входных групп — на 98%. Во всех восьми секциях полностью установлены окна и выполнены кровельные работы.

Также подрядчик завершил прокладку наружных инженерных коммуникаций, включая тепловые и электрические сети, водопровод, канализацию и системы связи.

Внутри здания продолжается черновая отделка. Штукатурка, шпатлевка стен и выравнивание полов выполнены на 68%. Кроме того, готовы лифтовые шахты и смонтированы четыре лифта.

На прилегающей территории продолжается благоустройство. Рабочие обустраивают отмостку, тротуары, дороги, спортивный стадион и ограждение. Эти работы выполнены на 27%.

Общая строительная готовность школы составляет 65%. По утвержденному графику объект должны сдать в 2026 году. Вместе с тем на совещании отметили отставание от намеченных сроков. Подрядчик заявил о намерении выполнить взятые обязательства и завершить строительство важного для микрорайона социального объекта.