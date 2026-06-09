В Рязани завершили расследование уголовного дела о террористическом акте на объекте железнодорожного транспорта. На скамье подсудимых окажется 20-летний житель Рязанской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, в июне 2025 года молодой человек получил через мессенджер предложение поджечь объект железнодорожной инфраструктуры за денежное вознаграждение. После согласия он начал переписку с куратором, который передал инструкции и пообещал оплату за выполненное задание.

Следователи установили, что ночью 21 июня обвиняемый проник на территорию железнодорожной станции Рязань-1 и поджег локомотив. Свои действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего покинул место происшествия.

Огонь повредил локомотив. Ущерб собственнику превысил 11 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствие собрало необходимую доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Следственном комитете напомнили, что поджоги объектов транспортной инфраструктуры по указанию кураторов, действующих в интересах иностранных государств или организаций, квалифицируются как террористический акт или диверсия. За такие преступления законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.