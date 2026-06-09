В Скопине директора фирмы оштрафовали за сокрытие 6 млн от налоговой 

Скопинский районный суд вынес приговор руководителю коммерческой организации по делу о сокрытии денежных средств, за счет которых должна была погашаться задолженность по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Как установил суд, с ноября 2023 года по октябрь 2024 года директор предприятия располагал возможностью рассчитаться с обязательными платежами, однако скрыл от налоговых органов более 6 млн рублей. Именно эти средства могли быть направлены на погашение недоимки.

Из-за противоправных действий бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб.

Во время разбирательства мужчина признал вину и частично возместил причиненный ущерб.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Руководителю организации назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора. С осужденного в пользу государства взыщут задолженность по налогам и сборам на сумму свыше 3 млн рублей.