Военный через суд добился лишения бывшей жены родительских прав

В Кемеровской области суд лишил женщину родительских прав по иску бывшего супруга, который участвует в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Как установил суд, у супругов, проживавших в Новосибирской области, в 2017 году родился сын. Спустя некоторое время женщина начала злоупотреблять алкоголем, после чего семья фактически распалась. Мужчина переехал в Кемеровскую область, а ребёнок остался с матерью.

Позже отец забрал сына к себе. Причиной стали условия, в которых жил ребёнок. По данным суда, образ жизни женщины представлял угрозу для его здоровья и безопасности. Мать неоднократно привлекали к административной ответственности. При этом воспитанием сына она практически не занималась. Ребёнок не обладал даже базовыми бытовыми навыками, не мог самостоятельно есть и пользоваться средствами личной гигиены.

После переезда к отцу ситуация изменилась. Мальчик начал нормально развиваться, стал посещать детский сад, а затем пошёл в школу.

Позднее мужчина заключил контракт с Министерством обороны России и отправился выполнять задачи в зоне специальной военной операции. На основании нотариального соглашения его сын переехал жить к тёте в Алтайский край.

Суд установил, что за более чем пять лет женщина ни разу не связывалась с ребёнком, не интересовалась его жизнью и не участвовала в воспитании. Кроме того, по месту регистрации она не проживает и официального места работы не имеет.

С учётом этих обстоятельств суд удовлетворил иск и лишил женщину родительских прав. Одновременно с неё взыскали алименты в твёрдой денежной сумме — около 8,4 тысячи рублей в месяц с последующей индексацией.

Решение вступило в законную силу.