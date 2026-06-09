Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ и 1-2-3 Production снимают сериал «Участковые из сити» с Робаком и Лукиным

Алексей Самохин
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Кинокомпания 1-2-3 Production приступила к съемкам нового комедийного сериала «Участковые из сити» (16+)  по заказу телеканала ТНТ.  В центре сюжета — двое полицейских: один живет по строгим правилам и уставу, второй — молодой мажор, которому все сходит с рук. Им предстоит делить один маршрут, два района, перевоспитывать друг друга и, вопреки всему, стать настоящими напарниками. 

Возрастной участковый Федор Кулаков — принципиальный службист старой закалки, привыкший работать в одиночку и никому не доверять. Его размеренная жизнь делает ироничный поворот, когда начальство отправляет ему «на исправление» Леху — сына прокурора, который попал в полицию в качестве летней отработки.

Закон и порядок блюсти придется в двух соседних, но абсолютно разных мирах. С одной стороны — пафосный Москва-Сити с его капризными, избалованными жителями и нелепыми заявлениями. С другой — обычный спальный район с вечными бытовыми проблемами, знакомыми каждому. 

Федор пытается учить наглого напарника уму-разуму, Леха в ответ подкалывает Федора и решает вопросы по-своему — деньгами и связями. Федор привык опираться на опыт и действовать по инструкции. Леха больше доверяет импровизации и собственному чутью. Федор держится за привычные, проверенные временем вещи. Леха требует перемен и нового подхода. 

Но постепенно, разбирая нелепые ситуации двух совершенно разных районов, герои начинают понемногу учиться друг у друга. Договариваться, меняться, не бояться нового и решать конфликты мирно.  Получится ли у них?  

Съемочный этап уже стартовал в основном месте — районе Москва-Сити, одной из самых сложных локаций для работы кинокоманд в столице. Только здесь есть контраст, ради которого все затевалось: футуристические башни делового центра и старые хрущевки, стоящие буквально в десятках метров друг от друга. Такого соседства двух миров больше нигде не увидеть. 

Смогут ли герои принять и понять друг друга, измениться, пройдя вместе череду веселых и не очень ситуаций — узнаем уже скоро. Премьера «Участковых из Сити» состоится на телеканале ТНТ. 

В главных ролях: Александр Робак, Алексей Лукин, Александр Лыков, Анна Невская, Инга Оболдина, Александр Головин, Алина Алексеева, Екатерина Чаннова.

Фото: ТНТ

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Комедии про полицейских — один из тех жанров, который зрители ТНТ особенно ценят. Не случайно именно такие проекты часто становятся по-настоящему народными хитами. Достаточно вспомнить уже культового “Полицейского с Рублёвки” или недавние хиты — “Девушки с Макаровым” и “Нейровася”. Секрет здесь довольно простой: полицейская история позволяет соединить ярких героев, понятные каждому жизненные ситуации, юмор и динамичный сюжет.

Нам понравилось, что “Участковые из сити” не просто продолжают эту традицию, а предлагают зрителю новый и очень современный взгляд на жанр. В центре истории — два абсолютно разных героя в исполнении классных артистов Александра Робака и Алексея Лукина, которым приходится искать общий язык не только друг с другом, но и с двумя совершенно разными мирами — элитной Москвой-Сити и обычным жилым районом. В основе сериала лежит понятная каждому история о том, как люди с разными взглядами на жизнь постепенно учатся понимать друг друга».

Василий Свиридов, режиссер: «В этом проекте меня привлекло прежде всего качество сценария: классные шутки, интересная история, яркие персонажи и живые диалоги — это сейчас большая редкость. Во-вторых, меня заинтересовал уникальный сеттинг. Действие происходит в старом московском районе «Камушки», который наполовину застроен высотками Москва-Сити. Удивительное соседство стареньких хрущевок и стеклянных небоскребов, возведенных всего в десятках метров друг от друга, создаёт уникальную атмосферу. Это уходящая натура: в ближайшие годы оставшиеся хрущевки снесут, и район полностью застроят современными башнями. У нас есть уникальный шанс запечатлеть эту удивительную фактуру — соседство двух очень разных миров. И именно в этом пространстве, на стыке старого и нового, нам предстоит рассказать историю, которая продлится 20 серий. Но даже самый интересный сценарий бесполезен без живой картинки — и здесь мы сталкиваемся с главным производственным вызовом: съемкой в Москва-Сити, объекте, который считается самым сложным для съемок в Москве. Нам предстоит преодолеть логистические, бюрократические и организационные сложности. Мы могли бы пойти на компромисс и «имитировать» Сити в более доступных районах города. Но нам хочется передать настоящую, живую фактуру этого уникального места: дать зрителю возможность впечатлиться невероятными видами из окон и почувствовать драйв этого удивительного пространства».

Андрей Смиян, креативный продюсер: «Не бывает комедии без драмы, как в жизни не бывает только смеха или только слез. Люди воспринимают жизнь через юмор, но иногда приходит грусть — светлая, темная, разная. Мы хотим, чтобы наша история была правдивой, честной и нравилась нам самим. Источник смешного в нашем сериале — ситуационная комедия в ее лучшем виде. Двое героев оказываются в обстоятельствах, которые заставляют их нестандартно отвечать на стандартные вопросы. Нам очень повезло с актерами — Александром Робаком и Алексеем Лукиным. За ними безумно интересно наблюдать: как один постоянно подкалывает другого, а тот отвечает. Происходит совместное воспитание — один становится гибче, другой взрослее. Мы хотим, чтобы зритель увидел доброе, теплое и местами смешное кино. И, может быть, узнал в этом что-то свое».

Алексей Лукин, актер: «Когда мне предложили участие в проекте, я сразу понял, что попаду в хорошие руки. Все потому, что авторы из 1-2-3 Production пишут стильно и со вкусом. Уже на этапе читки сценария мне было смешно, а для комедии это, пожалуй, главный показатель. 

При этом за юмором здесь стоит крепкая драматургия. В нашей истории постоянно сталкиваются люди из совершенно разных миров: кто-то живет в апартаментах „Москва-Сити“, а кто-то — в обычной пятиэтажке. Однако обстоятельства, достаток или статус не определяют человека. Важно, как ты относишься к окружающим, готов ли прийти на помощь и сохранить человечность даже в самых непростых ситуациях. Наверное, именно в этом и заключается главная идея моего героя и самой профессии полицейского — служить людям. Это большая ответственность, зачастую незаметный и очень непростой, ежедневный труд».

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