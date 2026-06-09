В Рязанской области с 8 июня ввели ограничения на посещение лесов

В Рязанской области с 8 июня ввели дополнительные меры пожарной безопасности в лесах. Ограничения будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств региона. Об этом сообщили в областном министерстве природопользования.

Решение принято в рамках поручений губернатора Павла Малкова. На время действия режима жителям запретили пребывание в лесах, а также въезд на их территорию транспортных средств.

Ограничения распространяются на Бельковское, Ерахтурское, Ермишинское, Касимовское, Клепиковское, Кораблинское, Криушинское, Можарское, Нижне-Окское, Первомайское, Ряжское, Рязанское, Сасовское, Солотчинское, Спасское, Тумское, Шацкое, Шелуховское и Шиловское лесничества.

Кроме того, в лесных массивах запрещено разводить костры, пользоваться мангалами и пиротехникой, сжигать сухую траву и мусор, а также выполнять работы, которые могут привести к возгоранию.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение приведет к лесному пожару без тяжкого вреда здоровью людей, размер взыскания увеличится. Гражданам грозит штраф от 50 до 60 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 110 тысяч рублей, юридическим лицам — от 1 до 2 миллионов рублей.

В Минприроды напомнили, что в отдельных случаях виновных могут привлечь и к уголовной ответственности по статье 261 УК РФ.

О возникновении лесных пожаров жителей просят незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (4912) 28-79-59, на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.