Валерия Найденова стала победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Рязани

Победителем регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» стала Валерия Найденова. Об этом сообщила в соцсетях зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Конкурс, организованный Минэкономразвития РФ при участии Центра «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области, проводится уже в 4-й раз. В этом году 20 участниц представили свои бизнес-проекты, доказав, что успешное предпринимательство и забота о семье могут идти рука об руку.

Проект Валерии Найденовой по выращиванию саженцев ягодных культур признан лучшим. Она получила возможность представить Рязанскую область на федеральном этапе программы и побороться за главный приз — 1 миллион рублей.

«Особенно важно, что конкурс помогает женщинам не только получить новые знания и экспертную поддержку, но и сделать уверенный шаг к развитию собственного дела. Такие проекты способствуют развитию малого бизнеса, созданию новых возможностей для самореализации и укреплению экономики региона»,— отметила Юлия Швакова.

«7 инфо» отдельно отметило проект Ирины Семизаровой. В ближайшее время на нашем сайте появится интервью с Ириной и подобный рассказ о её проекте.

Фото в материале: ЕвгенийГоликов