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Депутат предложил навсегда сделать 31 декабря выходным

Алексей Самохин
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Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой сделать последний день года официальным нерабочим днем на постоянной основе. Свое предложение парламентарий озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

По словам Нилова, вопрос о продолжительности новогодних и майских каникул регулярно поднимается в обществе, вызывая жаркие дискуссии. По мнению депутата, есть решение, которое устроит всех и не нарушит баланс между трудом и отдыхом.

«Что точно нужно сделать – это безболезненно, это было бы правильно: 31 декабря сделать выходным днем. Не нарушая баланса, 8 января надо перенести на 31 декабря. Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится», – пояснил парламентарий.

Суть предложения проста: вместо того чтобы ежегодно принимать временные постановления о переносе выходных, необходимо раз и навсегда закрепить 31 декабря в качестве официального праздника в Трудовом кодексе РФ. При этом восьмое января, которое сейчас является выходным, станет рабочим днем. Таким образом, россияне не потеряют ни одного дня отдыха.

Конец «календарной чехарде»

На сегодняшний день 31 декабря не входит в перечень официальных праздничных дней согласно Трудовому кодексу. Однако в последние годы власти регулярно принимают решения о переносе на эту дату одного из выходных дней.

В текущем, 2026 году, новогодние праздники также начнутся 31 декабря – эта дата выпадает на четверг, который объявлен нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января.

Ярослав Нилов напомнил, что ситуация с последним днем года уже создавала путаницу. В 2019 и 2020 годах часть регионов России самостоятельно объявила 31 декабря выходным, тогда как другие субъекты оставили его рабочим днем.

«Два раза вмешивался президент, обозначая свою позицию. Поэтому, чтобы не было этой чехарды, надо просто раз и навсегда закрепить [эту дату в качестве праздничной]», – подчеркнул депутат.

Традиция длинных каникул

Парламентарий отметил, что российские граждане уже привыкли к продолжительным новогодним праздникам, и это стало настоящей национальной традицией. 

Официальные новогодние каникулы в России длятся восемь дней – с 1 по 8 января, включая православное Рождество 7 января. Более длительные выходные получаются за счет примыкания обычных суббот и воскресений, а также благодаря механизму переноса выходных внутри календарного года.

Всего в Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года. Если какой-либо из них выпадает на выходной, он автоматически переносится на ближайший будний день. Благодаря такой системе общий баланс рабочего времени и отдыха в годовом измерении остается стабильным.

Что говорят эксперты?

Идея Нилова не нова – подобные предложения звучали и ранее. Однако до сих пор они не находили поддержки на законодательном уровне. Критики инициативы указывают на то, что перенос выходного с 8 января на 31 декабря может негативно сказаться на работе предприятий, которым придется завершать все дела до конца года в более сжатые сроки.

Сторонники же подчеркивают, что фиксированный статус 31 декабря как выходного дня избавит граждан от ежегодной неопределенности и позволит лучше планировать отпуск и личные дела.

Остается ждать, найдет ли предложение Ярослава Нилова отклик у коллег по парламенту и правительства. Пока же россиянам предстоит наслаждаться последним днем года как выходным лишь благодаря ежегодным постановлениям о переносе дат отдыха.

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