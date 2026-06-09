Рязанский районный суд вынес приговор 67-летнему местному жителю по делу о смертельном ДТП. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, авария произошла в сентябре 2025 года на дороге между деревней Деулино и селом Ласково. Управляя автомобилем Lada Niva, водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части в лесополосу и врезался в деревья.

Находившийся в салоне пассажир не был пристегнут ремнём безопасности. В результате столкновения он получил тяжёлые травмы и позже скончался.

Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на два года лишили права управлять транспортными средствами.