Сергей Шакуров станет дедом в четвёртом сезоне сериала «Праздники» на ТНТ

Кинокомпании Russian Code и 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ продолжают съёмки четвёртого сезона комедийного хита «Праздники» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне зрителей ждёт пополнение в семье — появится долгожданный герой — отец Натальи Пыжовой и дедушка Лены и Юли, Николай Ефимович Вознесенский. Его сыграет актёр Сергей Шакуров. Он уже приступил к съемкам в проекте.

Николаю Ефимовичу (Сергей Шакуров) 84 года. Он бывший партийный работник. После смерти жены, ушедшей из жизни много лет назад, он живёт один. На семейных праздниках Пыжовых появляется крайне редко, но в новом сезоне герой устал от жизни одинокого тирана и хочет стать ближе к семье, однако боится признаться в этом.

Деда боятся все. Внучка Лена (Анастасия Калашникова) постоянно стремится демонстрировать свои успехи, чтобы не попасть под его критику. Дочь Наталья (Мария Аронова), несмотря на всю любовь к отцу, по-прежнему его побаивается. А Виктору Петровичу (Виталий Хаев) от Николая Ефимовича достаётся похлеще, чем Вовику (Никита Павленко) от Тестя. Паша (Сергей Канаев) же никогда не видел деда и мечтает наконец с ним познакомиться.

Единственная, кто не испытывает перед ним страха — это Юля (Яна Енжаева). Она говорит с дедом открыто и спорит с ним, за что он любит её, узнавая в ней собственный характер. К Вовику Николай Ефимович тоже относится с симпатией: тот подарил ему правнука, а потому кажется деду более перспективным человеком, чем его собственный зять.

С режиссёром проекта Борисом Дергачёвым актер Сергей Шакуров уже хорошо знаком по сериалу ТНТ «Друг на час», в котором они сыграли главные роли. Проект стал одной из самых тёплых и трогательных комедий канала о дружбе двух совершенно разных людей, чья встреча помогла каждому по-новому взглянуть на свою жизнь.

«До приглашения в проект я, конечно, был знаком с сериалом «Праздники», там снимается моя многолетняя партнерша по театру – замечательная Мария Аронова. А я хорошо знаю, как она придирчива к выбору материала – у нее тонкое чутье, которое необходимо в этой профессии», – говорит Сергей Шакуров. – «Зная характер Бориса Дергачева, его неординарный подход к творческому процессу, я жду радости и удовольствия от работы и общения. Кино – это командная история».

Также актер отметил: «Чем непредсказуемее персонаж, тем любопытнее работа артиста. Разнообразная палитра человеческих качеств и поступков делает героя намного интереснее.

Жизненный опыт Николая Ефимовича позволяет ему избегать окольных путей. От пункта “А” к пункту “В” он идет кратчайшим путем, не обращая внимания на мелочи. А чтобы узнать, как его появление изменило жизнь домочадцев, нам всем придется несколько вечеров провести перед телевизором».

Борис Дергачёв, режиссёр: «После нашей совместной работы в сериале «Друг на час» я очень хотел ещё раз встретиться с Сергеем Каюмовичем на съёмочной площадке. Он из тех артистов, рядом с которыми постоянно учишься. Несмотря на свой огромный опыт и статус легенды, он остаётся невероятно открытым, современным и очень тонко чувствующим материал человеком. Он прекрасно понимает природу семейной комедии и умеет одним взглядом или интонацией сделать сцену смешнее и объёмнее. Мне кажется, что его герой Николай Ефимович получился именно таким, каким мы его задумывали: грозным, принципиальным, местами невыносимым, но при этом очень живым и трогательным человеком. Для всей нашей команды появление Сергея Каюмовича в новом сезоне стало настоящим подарком».

Напомним, в новом сезоне героев ждут новые праздники и новые испытания. Юле и Вовику предстоит воспитывать второго ребёнка, но из-за работы Вовик будет редко видеть сына. Виктор Петрович займётся строительством детской площадки на даче. Лена столкнётся с ревностью к отцу, который всё больше времени будет уделять Юле и внуку, что приведёт к кризису в её отношениях с Пашей. А Наталье Николаевне Пыжовой предстоит выйти на пенсию.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева и Никита Павленко.