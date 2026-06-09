В Рязанской области реконструируют дорогу Сапожок – Чёрная Речка

В Сапожковском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реконструируют дорогу Сапожок – Чёрная Речка. Об этом сообщила группа Рязанской области ВКонтакте.
Протяжённость обновляемого участка составляет 9 километров. Подрядчик заменит асфальт, расширит проезжую часть, отремонтирует водопропускные трубы. Также будут укреплены обочины, установлено освещение и создана система отвода воды.
Особое внимание уделят реконструкции железобетонного моста через реку Пожву.
Все работы планируют завершить в октябре.