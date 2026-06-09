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Политика

Крупная группировка ВСУ рискует попасть в окружение в ДНР 

Алексей Самохин
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Около 500 украинских военнослужащих рискуют попасть в окружение в центральной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. Такую оценку ТАСС дал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас в городе могут находиться от 360 до 500 бойцов ВСУ. Эксперт считает, что подразделения, которые не покинут Константиновку, рискуют оказаться в кольце.

Марочко сообщил, что российские войска ведут наступление на город сразу с двух направлений — со стороны Ильиновки и Долгой Балки. По его оценке, ситуация для украинского гарнизона в Константиновке продолжает осложняться.

Министерство обороны России в сводке от 9 июня сообщило о продвижении российских подразделений на нескольких участках фронта. В частности, группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по формированиям ВСУ в районах Доброполья, Святогоровки, Сергеевки, Кучерова Яра, Василевки и Новоподгородного.

По данным военного ведомства, потери украинских формирований в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка Донецкой Народной Республики.

Потери противника — более 115 бойцов, ББМ, 18 автомобилей, 3 орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

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