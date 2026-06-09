В Рязани днем 9 июня произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».
По данным предприятия, в 12:47 из-за технологического нарушения без электроснабжения остались потребители на улицах Зубковой, Новоселов, Васильевской и Шереметьевской.
Сейчас специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети. После завершения работ подача электроэнергии будет восстановлена.
В компании принесли извинения жителям за временные неудобства и поблагодарили их за терпение.
Получить информацию по вопросам электроснабжения можно по телефону 55-01-12.