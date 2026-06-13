При атаке ВСУ в Белгородской области ранен 13-летний мальчик

В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников. В результате ударов пострадали ребенок и боец подразделения «Орлан», сообщил оперштаб региона.

В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство. Тяжелые ранения получил 13-летний мальчик. У него диагностированы проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица и тела. Бригада скорой помощи доставляет подростка в детскую областную клиническую больницу.

Еще один пострадавший — боец подразделения «Орлан». В городе Грайворон он получил осколочные ранения во время отражения атаки беспилотника. Мужчину доставили в центральную районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

В Грайвороне после сброса взрывного устройства с дрона повреждены кровля частного дома и окна надворной постройки. В селе Глотово FPV-дрон повредил остекление жилого дома.

В Шебекино атаки беспилотников привели к повреждению четырех частных домов, хозяйственной постройки, прицепа грузового автомобиля и объекта инфраструктуры.

В поселке Борисовка после удара дрона загорелась хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали. В соседнем домовладении повреждены крыша и окна. В селе Грузское после сброса взрывных устройств уничтожен социальный объект.

В Красной Яруге детонация дронов повредила пять автомобилей, а также грузовик. В поселке Отрадовский пострадал инфраструктурный объект. Восстановительные работы начнут после согласования с Минобороны России.

Кроме того, в поселке Ракитное повреждено оборудование. В селе Никольское Белгородского округа пострадал фасад частного дома. В поселке Октябрьский после обстрела повреждения получили четыре жилых дома, две хозяйственные постройки и автомобиль.

Информация о последствиях атак уточняется.