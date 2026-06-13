Фрагмент эфира Первого канала
Культура и события

Рязанская шоу-группа «Блёстки» выступила в утреннем эфире Первого канала

Валерия Мединская
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В утреннем эфире Первого канала выступила группа из Рязани. Выступление рязанских музыкантов транслировали в шоу «Доброе утро» (6+) 10 июня.

Речь идёт о шоу-группе «Блёстки». Аккомпанировал ей оркестр Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. Артисты выступили на площадке московской ВДНХ, они спели фрагменты известных музыкальных композиций из советских мультфильмов.

Их выступление стало прологом сюжета о 90-летии киностудии «Союзмультфильм». Посмотреть его можно по ссылке.

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