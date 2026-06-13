Вечером 13 июня в Рязанской области отменили беспилотную опасность. Соответствующее уведомление отправила жителям региона РСЧС.

Сигнал отбоя поступил в 16:56. Угроза налёта БПЛА действовала с 13:40. В 15:49 её продлили.

Рязанцам напоминают, что во время действия режима беспилотной опасности необходимо уйти с открытых участков и не подходить к окнам. Накануне над регионом сбили два беспилотника ВСУ. Повреждений и пострадавших нет.

Всего над регионами России вечером 12 июня и ночью 13 июня, по данным Минобороны РФ, сбили 177 БПЛА. Силы ПВО работали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.