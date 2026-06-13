Фигуристка Трусова с ребёнком на руках вернулась к тренировкам

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, фигуристка и уроженка Рязани Александра Трусова продолжает делиться в блоге моментами своей жизни. В её постах находят место рассказы и о спортивных достижениях, и о личной жизни.

Недавно Александра ездила с семьёй в отпуск на Мальдивы. Сразу после возвращения она защитила диплом в МГУ. Теперь же сообщила о возобновлении полноценного тренировочного режима. Тренировки на льду у девушки проходят ежедневно. Плюс — к ним добавились занятия по общей физической подготовке. Со следующей недели спортсменка начнёт оттачивать хореографию.

Трусова отметила, что её маленький сын Миша оказался понимающим ребёнком и сумел подстроить свой распорядок дня под её график. Сейчас семья обходится без помощников. Утренний и дневной сон малыша полностью совпадает с тренировками фигуристки.

Впрочем, один из последних выходов на лёд пришлось прервать. Миша проснулся незадолго до конца занятия. Спортсменке пришлось заканчивать тренировку уже не на льду, а на трибуне вместе с сыном.

Ранее Александра Трусова показывала моменты отдыха на Мальдивах. На снимках девушка позирует в купальниках и хвастается прекрасной формой.