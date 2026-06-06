С Мальдив – в МГУ: Трусова завершила отпуск и отправилась защищать диплом

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, известная фигуристка Александра Игнатова, которая известна миллионам фанатов по девичьей фамилии Трусова, сообщила радостную новость. Спортсменка защитила диплом в МГУ имени Ломоносова. Она получала образование на факультете журналистики.

Защать диплом сложнее, чем кататься

Александра поделилась эмоциями в своём блоге. Девушка написала, что защита диплома успешно завершилась.

«Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идёт на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это всё позади», — призналась фигуристка.

Для спортсменки, которая привыкла к миллионным аудиториям и судейским взглядам, защита диплома оказалась серьёзным испытанием.

Мальдивы, белый бикини, морские обитатели

А перед защитой диплома Александра отправилась в отпуск. Вместе с мужем Макаром Игнатовым и маленьким сыном Мишей она полетела на Мальдивы. Фигуристка поделилась с подписчиками пляжными фотографиями.

Фото: t.me/avtrusovaofficial Фото: t.me/avtrusovaofficial Фото: t.me/avtrusovaofficial Фото: t.me/avtrusovaofficial

На снимках спортсменка в белом бикини позирует на живописном побережье. На кадрах, снятых как над водой, так и в водах Индийского океана, видно, как Александра с волнением, но с неподдельным интересом наблюдает за морскими обитателями. Трусова также рассказывала, что плавала в океане с акулами.

Отдельное видео запечатлело трогательный момент. На борту судна вместе с мамой находится её маленький сын Миша. Мальчик, кажется, тоже в восторге от путешествия.

Кадры видео из канала Александры Трусовой

Семейная традиция: Миша в поездках с первых месяцев

Такие поездки стали для звёздной пары доброй традицией. Буквально с первых месяцев жизни супруги берут малыша с собой в поездки — и рабочие, и отпускные. Для молодой мамы Александры отдых у моря даёт возможность восстановить силы после изнурительных тренировок. А ещё — побыть просто мамой и женой в райской обстановке.

Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial

Мальдивы с их бирюзовой водой и белоснежными пляжами — идеальное место для такого отдыха. Фигуристка наслаждалась теплом и океанскими видами. И с удовольствием рассказала подписчикам обо всех деталях семейного отпуска.