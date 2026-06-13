Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Знакомая Усольцевых раскрыла детали их жизни

Алексей Самохин
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Знакомая семьи Усольцевых, пропавшей в тайге, рассказала подробности об их жизни. Своими воспоминаниями Анна поделилась с NEWS.ru.

По её словам, Ирина и Сергей Усольцевы были людьми с совершенно разными характерами. Женщина вспоминает Ирину как доброго, открытого и жизнерадостного человека. Сергей, напротив, производил впечатление строгого и жёсткого мужчины.

Несмотря на различия, супругов объединяли общее дело и высокий достаток. Как утверждает знакомая семьи, их бизнес успешно развивался, а сами они ни в чём себе не отказывали и вели обеспеченный образ жизни.

Анна также рассказала, что около десяти лет назад Ирина работала психологом в центре по снижению веса. У женщины остался сын от первого брака.

Собеседница издания уверена, что Ирина не могла добровольно оставить ребёнка. По этой причине она считает маловероятной версию о том, что супруги самостоятельно покинули место исчезновения. По мнению знакомой семьи, обстоятельства их пропажи скорее указывают на трагическое развитие событий. Поиски Усольцевых продолжаются.

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