Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей". Фото: "Кинопоиск"
Новости кино и ТВ

Нилов из «Улиц разбитых фонарей» объяснил, почему не встречается с коллегами по сериалу

Алексей Самохин
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Актёр Алексей Нилов признался, что с коллегами по «Улицам разбитых фонарей» видится редко или не видится годами. Возраст, занятость и разные города делают своё дело.

Алексей Нилов, заслуженный артист России и одно из главных лиц культового сериала «Улицы разбитых фонарей», рассказал NEWS.ru, как сложилась жизнь команды за пределами съёмочной площадки. Картина давно стала частью российской поп-культуры, артисты сегодня существуют в совершенно разных ритмах.

Из всего состава Нилов чаще всего видится с Анастасией Мельниковой: она дружит с его женой, и оба живут в Санкт-Петербурге. Всё остальное — редкие случайности. Михаил Трухин обосновался в Москве, и встреч с ним не бывает годами. Сергей Селин постоянно на съёмках, мотается по стране — пересечься тоже не выходит.

Нилов не жалуется. Просто констатирует факт.

По его словам, в молодости можно было собираться ради самого процесса: посидеть вместе, что-нибудь придумать, зарядиться общей энергией. Сейчас этого запала нет. 

«Был бы кураж, мы бы собрались и что-нибудь замутили. Но нам-то уже за шестьдесят, не до тусовок», — сказал актёр прямо.

Никакой драмы в этом он не видит. Зрелость расставляет приоритеты иначе.

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