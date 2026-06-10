Касимовская форелевая ферма готовится к выпуску деликатесов горячего и холодного копчения

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов посетил инвестиционную площадку в селе Гиблицы, где реализуется масштабный проект по созданию форелевой фермы. По словам главы округа, это яркий пример того, как частные инициативы меняют экономику территории.

На сегодняшний день на ферме уже действуют четыре производственные линии, оснащенные современными биофильтрами. Готовится к запуску второе помещение под цех переработки рыбы до товарного веса. Первая продукция появилась на прилавках — живую рыбу можно приобрести на Касимовской ярмарке.

Кроме того, задекларирована продажа замороженной продукции. Сейчас ведется работа по оформлению документов на деликатесы горячего и холодного копчения. Первые объемы к реализации уже готовы: 5 тонн осетра и 7 тонн радужной форели.

Инвестор намерен существенно расширить производство. До 2030 года планируется запустить еще восемь производственных линий — всего их будет 12 с 24 бассейнами. Также предусмотрено строительство дополнительных зданий для собственного разведения малька из икры, что обеспечит полный цикл производства.

«Благодарю инвестора и коллектив фермы за труд и веру в развитие нашего округа. Такие проекты — это новые рабочие места, качественная местная продукция и продовольственная безопасность», — подчеркнул Иван Бахилов.