Людмила Чурсина, фото: https://t.me/teatrarmii
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Алексей Самохин
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Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Причина смерти — онкологическое заболевание, пишет aif.ru. Народная артистка СССР до последнего выходила на сцену Центрального академического театра Российской армии, которому отдала десятилетия жизни.

Две квартиры и два города

Долгие годы Чурсина жила в одном из самых известных адресов Москвы — «Доме на набережной» на улице Серафимовича. Позже актриса купила однокомнатную квартиру на Суворовской площади, в нескольких шагах от родного театра. Схожее жильё в этом районе сегодня оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

Последние годы Чурсина провела преимущественно в Петербурге. Она жила в квартире на Каменноостровском проспекте, которую до своей смерти в 2013 году занимала её младшая сестра Эвелина, скончавшаяся от инсульта. В Москву актриса возвращалась только ради репетиций и спектаклей.

«Здесь жила моя младшая сестра, которая умерла. Я забочусь о семье её сына, моего племянника. У его дочки ДЦП — последствие родовой травмы», — объясняла Чурсина в одном из интервью.

Семья без детей

Своих детей у актрисы не было. Но это не значит, что она жила в одиночестве. Главной семьёй Чурсина считала племянника Алексея, сына Эвелины, и его детей. По словам близких, она воспитывала их как собственных внуков и поддерживала до последних дней.

За свою жизнь актриса трижды выходила замуж. Её мужьями были кинорежиссёр Владимир Фетин, учёный Владимир Залитис и Игорь Андропов — сын Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

Поскольку прямых наследников у Чурсиной не было, судьба имущества зависит от того, оставила ли она завещание. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв пояснил изданию: «Если завещания не было, всё распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди, а если их нет — второй: дяди, тёти, племянники и так далее». Племянник Алексей как раз относится к этой категории.

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