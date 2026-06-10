Два генератора подключили к дому на Княжьем Поле в Рязани после аварии на кабельных линиях

В Рязани 9 июня из-за повреждения двух кабельных линий без электроэнергии остались жители дома №23 и корпуса 1 по улице Княжье Поле. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Как сообщили в РГРЭС, бригады энергетиков оперативно прибыли на место и приступили к ремонту поврежденного участка сети. Чтобы минимизировать неудобства для жильцов, было принято решение организовать временную схему электроснабжения с использованием резервных источников питания.

В 11:00 к дому был подключен первый генератор мощностью 100 кВА. Однако этого оказалось недостаточно, и в 13:30 энергетики установили дополнительно второй генератор такой же мощности. Такое решение позволило обеспечить стабильное временное электроснабжение потребителей на период ремонтных работ.

По всем вопросам электроснабжения можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.