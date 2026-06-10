Рязанская область внедрит наставничество в медицине и цифровые портфолио по итогам ПМЭФ-2026

Министерство здравоохранения Рязанской области обратило внимание на ключевые решения, озвученные в ходе ПМЭФ-2026. На площадке форума в Санкт-Петербурге прошла сессия, посвящённая профессиональной ориентации и наставничеству в медицине. Эксперты сошлись во мнении: обязательное наставничество и ранняя профориентация студентов становятся главными инструментами укрепления кадрового потенциала отрасли.

Директор Медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Воронцова напомнила, что с 2025 года действует федеральный закон об обязательной отработке выпускников медвузов — преимущественно в государственных учреждениях под руководством опытных наставников. Согласно опросу студентов факультета фундаментальной медицины, хоть зарплата и остаётся важной, главные мотиваторы для молодёжи — это профессиональное развитие и возможность самореализации.

Помощник полпреда Президента в ЦФО Антон Шаклунов предложил усовершенствовать систему целевого обучения. По его словам, выпускнику стоит предоставлять выбор из 3–4 медучреждений для собеседования, где он узнает о мерах поддержки, условиях для семьи и встретится с коллегами. Шаклунов подчеркнул: кадровая политика должна учитывать не только компетенции, но и жизненные обстоятельства врача, включая семью и хобби. Нужно переходить от простого «закрытия вакансии» к принципу «трудоустройство как забота о семье специалиста». Для этого предложено развивать цифровые инструменты — электронное портфолио выпускника, единую информационную систему о больницах и алгоритмы подбора вакансий.

Участники сессии также поддержали создание Центров компетенций на базе муниципальных кадровых служб. Это позволит обмениваться данными о вакансиях и условиях работы. Конечная цель — здоровая конкуренция медучреждений за молодого специалиста, приходящего на отработку.

В перспективе целевой договор может заключаться не с конкретной больницей, а с регионом. Если субъекты РФ начнут заключать соглашения об обмене «целевиками», выпускники смогут выбирать место работы сразу в нескольких регионах страны.