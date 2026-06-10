Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Происшествия

Благоустройство кладбища в Шацком округе обернулось разрухой и повреждением памятников

Анастасия Мериакри
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В селе Инная Слобода Шацкого округа работы по благоустройству кладбища привели к масштабным повреждениям. Как сообщили местные жители 7инфо, подрядчик во время спила деревьев повредил надгробия, памятники и ограды могил.

Местные жители приняли участие в программе «Поддержка местных инициатив» с проектом по благоустройству кладбища. Инициатива была одобрена и получила финансирование. Жители внесли необходимые 5% от стоимости проекта, и в июне начались работы. Однако вместо ожидаемого порядка на кладбище воцарился хаос.

«На кладбище так называемые работники устроили ад и хаос. Никакого контроля со стороны организаторов. Полный разгром. Вековые деревья просто хаотично падали от неумелой работы грубых и не умеющих мыслить залётных работников, разрушая память и святыню», — возмущаются сельчане.

Жители пытались поговорить с рабочими, но те, по их словам, «делают вид, что не понимают русского языка». Контроль за работами не ведется, а пройти к могилам невозможно — на кладбище лежат валы спиленных деревьев.

На собрании жителей заверяли, что спил деревьев будет проводиться канатным способом без корчевания пней, и памятники с оградами не пострадают. Говорили, что победители тендера уже работали в подобных условиях.

«Мы не для того сдавали деньги на благоустройство, чтобы потом ещё дополнительно вкладывать по 150 тыс. руб. своих на каждое надгробие!!!» — говорят возмущенные жители.

Люди задаются вопросом: кто теперь будет восстанавливать памятники и ограды? «Изначально планировался спил деревьев канатным способом. Любой здравомыслящий человек, посмотрев на фотографии, поймет, что так работать нельзя», — подчеркивают сельчане.

Местные жители называют произошедшее «вандализмом и преступлением» и требуют, чтобы виновные ответили по всей строгости закона.

Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
Фото предоставлено жителями села Инная Слобода для 7инфо
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