Благоустройство кладбища в Шацком округе обернулось разрухой и повреждением памятников

В селе Инная Слобода Шацкого округа работы по благоустройству кладбища привели к масштабным повреждениям. Как сообщили местные жители 7инфо, подрядчик во время спила деревьев повредил надгробия, памятники и ограды могил.

Местные жители приняли участие в программе «Поддержка местных инициатив» с проектом по благоустройству кладбища. Инициатива была одобрена и получила финансирование. Жители внесли необходимые 5% от стоимости проекта, и в июне начались работы. Однако вместо ожидаемого порядка на кладбище воцарился хаос.

«На кладбище так называемые работники устроили ад и хаос. Никакого контроля со стороны организаторов. Полный разгром. Вековые деревья просто хаотично падали от неумелой работы грубых и не умеющих мыслить залётных работников, разрушая память и святыню», — возмущаются сельчане.

Жители пытались поговорить с рабочими, но те, по их словам, «делают вид, что не понимают русского языка». Контроль за работами не ведется, а пройти к могилам невозможно — на кладбище лежат валы спиленных деревьев.

На собрании жителей заверяли, что спил деревьев будет проводиться канатным способом без корчевания пней, и памятники с оградами не пострадают. Говорили, что победители тендера уже работали в подобных условиях.

«Мы не для того сдавали деньги на благоустройство, чтобы потом ещё дополнительно вкладывать по 150 тыс. руб. своих на каждое надгробие!!!» — говорят возмущенные жители.

Люди задаются вопросом: кто теперь будет восстанавливать памятники и ограды? «Изначально планировался спил деревьев канатным способом. Любой здравомыслящий человек, посмотрев на фотографии, поймет, что так работать нельзя», — подчеркивают сельчане.

Местные жители называют произошедшее «вандализмом и преступлением» и требуют, чтобы виновные ответили по всей строгости закона.