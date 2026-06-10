Благоустройство кладбища в Шацком округе обернулось разрухой и повреждением памятников

В селе Инная Слобода Шацкого округа работы по благоустройству кладбища привели к масштабным повреждениям. Как сообщили местные жители 7инфо, подрядчик во время спила деревьев повредил надгробия, памятники и ограды могил.
Местные жители приняли участие в программе «Поддержка местных инициатив» с проектом по благоустройству кладбища. Инициатива была одобрена и получила финансирование. Жители внесли необходимые 5% от стоимости проекта, и в июне начались работы. Однако вместо ожидаемого порядка на кладбище воцарился хаос.
Жители пытались поговорить с рабочими, но те, по их словам, «делают вид, что не понимают русского языка». Контроль за работами не ведется, а пройти к могилам невозможно — на кладбище лежат валы спиленных деревьев.
На собрании жителей заверяли, что спил деревьев будет проводиться канатным способом без корчевания пней, и памятники с оградами не пострадают. Говорили, что победители тендера уже работали в подобных условиях.
Люди задаются вопросом: кто теперь будет восстанавливать памятники и ограды? «Изначально планировался спил деревьев канатным способом. Любой здравомыслящий человек, посмотрев на фотографии, поймет, что так работать нельзя», — подчеркивают сельчане.
Местные жители называют произошедшее «вандализмом и преступлением» и требуют, чтобы виновные ответили по всей строгости закона.