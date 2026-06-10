Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Фото: kremlin.ru
Новости России

Путин подписал закон об аресте имущества релокантов за преступления против РФ

Алексей Самохин
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Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество граждан России, находящихся за пределами страны, если те совершили административные правонарушения против интересов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, пишет «Прайм». 

Под действие закона попадает несколько категорий правонарушений. В перечень вошли дискредитация Вооружённых сил России, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов. Отдельно упоминается неуплата штрафа за перечисленные нарушения — она тоже становится основанием для ареста.

Ключевая особенность закона — арест распространяется в том числе на денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость арестованного имущества законодательно не ограничена размером назначенного штрафа. Иными словами, заморозить могут значительно больше, чем составляет сама санкция.

Закон предусматривает и процессуальную норму: если человек находится за рубежом и уведомить его о разбирательстве невозможно, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на адвоката покрываются из федерального бюджета.

Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.

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