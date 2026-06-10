Минцифры объяснило, почему в Рязани нет угрозы БПЛА, но отсутствует интернет

Жители Рязанской области выразили своё недовольство по поводу ограничений мобильного интернета. Рязанцы подчёркивают, что после отмены угрозы атаки беспилотников доступ в сеть остаётся ограниченным.

«Угроз сейчас нет, беспилотная опасность отменена. На каком основании блокируется интернет? То есть угрозы никакой нет, закона об ограничении мобильных ресурсов нет, и кто-то в одном лице может блокировать доступ без угрозы безопасности?» — недоумевают местные жители.

В ответ на обращения граждан Министерство цифрового развития Рязанской области дало развернутые пояснения. В ведомстве подчеркнули, что само министерство не принимает решений о введении ограничений. Этим занимаются профильные службы в сфере безопасности, которые действуют самостоятельно, исходя из оценки текущей оперативной обстановки.

В Минцифры сослались на законодательную базу, уточнив, что ограничения вводятся на основании статьи 46 Федерального закона № 126 «О связи». Согласно этому нормативному акту, операторы связи обязаны ограничивать услуги по прямому требованию органов безопасности.

При этом в министерстве признались, что не обладают информацией о конкретных причинах введения ограничений и не знают сроков, на которые они установлены.