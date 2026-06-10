Жители трех улиц в Московском районе Рязани останутся без воды 11 июня

В Рязани 11 июня в Московском районе произойдет плановое прекращение подачи холодной воды. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях.
Работы продлятся с 09:00 до 16:00. Под ограничение попадут жители трех улиц:
- Костычева (дома № 2 и № 2, корпус 1),
- Крупской (дома № 18, № 18 корпус 1, № 18а, № 18б — где расположено отделение Пенсионного фонда, № 22 и № 22а — магазин),
- Новаторов (дома № 2 и все пять корпусов этого адреса, включая магазин в корпусе 4).
После завершения ремонтных работ подача ресурса будет возобновлена в штатном режиме.