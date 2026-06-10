Жители трех улиц в Московском районе Рязани останутся без воды 11 июня

Два генератора подключили к дому на Княжьем Поле в Рязани после аварии на кабельных линиях

В Рязани 9 июня из-за повреждения двух кабельных линий без электроэнергии остались жители дома №23 и корпуса 1 по улице Княжье Поле. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.